Lourdes Sánchez confesó su "primer conflicto" con el Chato Prada tras ser confirmados en La Academia: "Me cuesta coincidir en los tiempos para ensayar"

Luego de la sorpresa que despertó el anuncio de Marcelo Tinelli en el vivo de ShowMatch tras confirmar a Lourdes Sánchez y el Chato Prada como la nueva pareja de La Academia, la bailarina revelo el primer “conflicto” con el que se encontró antes de su debut.

“Todavía no ensayamos. Chicos, no coincido con mi partenaire en el horario. No encuentro tiempo para ensayar con él”, se sinceró la conductora de La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine), al hablar de los desencuentros con el productor para repasar sus pasos.

Fue entonces que Lizardo Ponce reveló una desconocida información: “Escuché al Chato Prada hablando por teléfono con su coach, coordinando ensayos y eligiendo canción”.

“¿Me puedo enterar un poquito de que se va a tratar porque no se nada?. Igual, está bien porque no tengo ganas de hacer nada, ni pensar en nada. Quiero venir y que me marquen la coreo. Si él tiene privilegios quiero pedir, por favor, que bailemos últimos”, cerró Lourdes, entre risas.