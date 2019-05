Antes de su debut en la pista del Súper Bailando, Lola Latorre visitó Pampita online, el ciclo de la modelo, para contar sus sensaciones sobre lo que viene. A la hora de hablar de las críticas que puede recibe por ser hija de Yanina Latorre, la joven contó cómo la hizo más fuerte el escándalo que vivió su padre Diego Latorre y la infidelidad de él con Natacha Jaitt.

“Después de todo lo que pasó con mi familia aprendí un montón, aprendí a que los demás no tengan influencia en mí”, resaltó la joven modelo, antes de recordar cómo sufrió aquella polémica. “El límite en su momento fue la gente. Todo lo que estaba pasando era de mi casa para adentro, pero era inevitable ver un comentario, que alguien te pregunte por la calle. O en el colegio el primer día llegué y todo el mundo me miró. Fue lo peor que me pasó. Con el tiempo se fue curando todo, yo fui cambiando mi mentalidad”, remarcó.

"Fue la primera vez que mi papá lloró conmigo. Pude perdonarlo, pero no entenderlo".

Lola contó que no necesitó hacer terapia para superar la situación y que su padre tuvo una charla a corazón abierto en pleno escándalo mediático: “Fue la primera vez que mi papá lloró conmigo”, aseveró, antes de afirmar que pudo perdonarlo, aunque no así entenderlo.

"Mi mamá en ese momento me ayudó mucho. Yo no hablaba con otra persona. No podía hablar con mis amigas, no podía hablar con nadie. Llegaba a mi casa, me ponía a llorar y ella era la única persona con la que podía tener una charla".

También la debutante en el show de Tinelli destacó el rol que cumplió Yanina Latorre en aquellos momentos: “La gente la ve a ella como ‘mala’, supuestamente, y no la ven como mamá. En ese momento ella me ayudó mucho. Yo no hablaba con otra persona. No podía hablar con mis amigas, no podía hablar con nadie y ella fue la única. Llegaba a mi casa, me ponía a llorar y ella era la única persona con la que podía tener una charla. Me contenía un montón”, expresó orgullosa Lola Latorre.