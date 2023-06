El locutor de Intrusos contó la verdadera razón por la que abandona el programa después de 15 años

La garganta de Héctor Rossi (44) es una de las piezas fundamentales para que Intrusos sea el éxito que es hace 23 años, pero el locutor decidió irse del ciclo que conduce Flor de la Ve y explicó sus motivos a Ciudad.

"Tomé la decisión en función de los tiempos", arrancó el hombre fue la voz de la nave insignia de América durante 13 años en su primer ciclo, y un año y medio en su regreso.

Atento a que con la llegada de DDM el comienzo de Intrusos irá de 12.30 a 14.30, Rossi blanqueó que se despedirá el viernes 30 de junio: "Le planteé al canal que con este cambio de horario prefería bajarme".

"Le planteé al canal que con este cambio de horario prefería bajarme".

Entonces, Justificó: "Con el cambio de horario el programa va a salir antes, pero a mí me requieren más temprano todavía para grabar informes. Literalmente iba a dormir cuatro horas por día. Capaz que dos o tres días podía hacerlo, pero sabía que se me iba a dificultar mucho".

"Ya se me estaba dificultando bastante cumplir con los horarios porque duermo muy poco a la noche. Ya estaba llegando muy justo sobre el aire y no me gustaba no poder cumplirles", agregó.

De hecho, Pampito tendrá que salir a las apuradas desde Constitución al salir de Mañanísima para llegar a Palermo a bordo de una moto, mientras que Marcela Tauro pidió permiso en La 100 para retirarse un rato antes de la radio. Además de contar con el reaseguro de la tanda publicitaria previa al inicio concreto del programa.

"Vengo meditando la decisión desde diciembre y me estos seis meses para ponerle el cuerpo. Igual, si Intrusos vuelve a cambiar de horario y va a la tarde, yo regreso. Pero quiero enfocarme en lo que hoy más me conviene", cerró Héctor Rossi.

EL FUTURO DE HÉCTOR ROSSI TRAS ALEJARSE DE LA LOCUSIÓN DE INTRUSOS

"Sigo en Noche Paranormal de domingo a jueves en Pop 101.5 de 21 a 0, y en Trasnoche 26 por Canal 26 de lunes a viernes a la medianoche", aclaró Héctor Rossi respecto de sus proyectos firmes tras dejar Intrusos.

Entonces, el profesor de locución aclaró entre risas: "Hago mil cosas, no es que me voy para descansar".

"Hago mil cosas, no es que me voy para descansar".

En pleno proceso de escritura de un libro a publicar en 2024 con Penguin Random House sobre historias paranormales, reveló: "Tengo un viaje pendiente para España y otro para México".

"Todo no se puede, por eso tomé la decisión. Sé que nos vamos a extrañar, pero son decisiones profesionales".

EL DESEO DE SER PADRE DE HÉCTOR ROSSI

Por último, Héctor Rossi manifestó sus deseos de ser padre en el futuro a pesar de no estar en pareja.

"Tal vez sea padre con una amiga de extrema confianza con quien decidamos criar a un hijo, pero por ahora está en el terreno de la fantasía".

"Tal vez sea padre con una amiga de extrema confianza con quien decidamos criar a un hijo, pero por ahora está en el terreno de la fantasía".

"Investigué un poco para adoptar o para subrogar vientre acá y en Estados Unidos, que es complicado, pero no imposible", cerró Héctor Rossi.