Locho Loccisano reveló la charla íntima que tuvo con Martín Salwe tras salir de El Hotel de los Famosos

Luego de su fructífero paso por El Hotel de los Famosos, Locho Loccisano no solo encontró el amor en Majo Martino, sino que se hizo de algunos "enemigos", como Martín Salwe, con quien tuvo una íntima charla al salir del programa.

"Martín jugó sucio con vos", le dijo Estefi Berardi a Locho, en su visita a Mañanísima en Ciudad Magazine. Y Pampito apuntó: "Vi rechazo hacia vos, como que no te soporta".

Sin ánimo de confrontar, Loccisano contestó: "Es que los ingresos se volvieron como los contrarios de algunos participantes. Fui como el némesis de Martín. Él no pudo con eso".

Acto seguido, Pampito agregó: "Pero los otros no tuvieron esas batallas. ¿Hablaste con él fuera del hotel?".

Y Locho dio detalles de su comunicación telefónica con Salwe, pese al hostil trato que recibió en el reality: "Lo llamé yo por teléfono. Él me había contado que el papá estaba en un momento difícil. Estaba pasando un mal momento. Y le dije 'loco, más allá de nuestras diferencias podés contar conmigo para lo que necesites'".

EL ENOJO DE LOCHO CON MARTÍN SALWE

Luego de exponer su amable gesto con Martín Salwe, Locho Loccisano no dudó en mandar al frente a su excompañero de El Hotel de los Famosos, al enterarse de un accionar por las sombras del periodista que lo indignó.

"Pero después hizo una jugada que no me gustó. Una jugada con un periodista, le habló mal de mí. Mandó cosas que no tenía que mandar. Yo no hago eso", contó Locho, volviendo a tomar distancia de Salwe.