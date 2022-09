Locho Loccisano quiere que Marcelo Tinelli sea el oficiante de su boda con Majo Martino

Lo que comenzó como una amistad con mucha complicidad en El Hotel de los Famosos (donde se conocieron) terminó con una lista historia de amor entre Locho Loccisano y Majo Martino. Y sin ocultar sus deseos a futuro con su pareja, el jurado de Canta Conmigo Ahora sorprendió con un pedido ¡que incluye a Marcelo Tinelli!

Muy enamorado de Majo, Locho no escatimó en halagos para la mujer que conquistó su corazón: “La admiro completamente, amo todo lo que hace y soy su fan. Es cierto que no es fácil la exposición, pero ambos estamos viviendo esto por primera vez, y aprendiendo”, comenzó diciendo en una nota que dio a Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

Por otro lado, el entrevistado no dudó en compartir un sueño que tiene con su pareja y Tinelli y le puso humor a sus palabras: “Si nos casamos, quisiera que Marcelo me oficie el casamiento, pero que me haga precio”.

Por último, Locho se mostró muy feliz con su presente sentimental pese a no haber sido merecedor de los 10 millones de pesos en juego en el reality de eltrece: “No me habré ganado los 10 palos, pero habría que ver si lo que me gané yo no vale mucho más (por Majo Martino)”.

TREMENDO SINCERICIDIO DE LOCHO LOCCISANO CUANDO DE BRITO LE PREGUNTÓ SI ES ADICTO AL SEXO

Luego de que Locho Loccisano y Majo Martino decidieran apostar por seguir conociéndose después de participar juntos en El Hotel de los Famosos, el jurado de Canta Conmigo Ahora lanzó un tremendo sincericidio al aire.

Invitado a LAM, Ángel de Brito sorprendió al joven con una inesperada pregunta ante las cámaras en el ciclo de América: “Locho, ¿sos adicto al sexo?”, indagó, sin filtro.

“Con Majo, sí. Soy una persona sexualmente activa, soy joven”, respondió, entre risas, Locho. Sin embargo, ante la repregunta, dejó en claro que no posee ninguna adicción: “No, no soy adicto al sexo… no tengo una adicción al sexo”.

Por último, ante la consulta sobre si ya oficializó su noviazgo con la modelo, Loccisano cerró: “Estamos ahí peleándola. Estamos por definir lo de ser novios. Yo quiero encontrar un momento especial. Cada uno pisa a su forma. Yo piso más despacito, pero más firme también. Me gustaría que la propuesta sea en un lugar romántico. ¡Yo me quiero casar! Nosotros estamos juntos. Cuando estas con alguien y bien, no te dan ganas de estar con otras personas y nosotros estamos bien”.