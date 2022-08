Locho Loccisano, implacable sobre su relación con Martín Salwe y Sabrina Carballo: "No me los quiero cruzar de cerca"

Si bien se muestra muy feliz con su participación en Canta Conmigo Ahora y disfruta de la relación que comenzó con Majo Martino, Locho Loccisano fue contundente al hablar de su vínculo con Martín Salwe y Sabrina Carballo, sus excompañeros en El Hotel de los Famosos.

“A Martín Salwe no me lo quiero cruzar de cerca, a Sabrina Carballo tampoco y con Lissa Vera quedé mal después de las cosas que vi”, disparó Locho, sin filtro, en una nota que le dio a Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

Sin embargo, confesó que no le cierra las puertas a algunos exconcursante en un futuro: “No dudo de que dentro de un tiempito quiera tomar un café con alguno como para entender qué se les pasaba por la cabeza, pero ahora no tengo ganas”.

Por último, en cuanto a los cruces que vivió en el reality de eltrece, cerró: “El Hotel fue la experiencia más significativa de mi vida. Salí hecho otra persona de ahí, salí más maduro, más seguro. Perdonar es divino, perdoné a todos, con muchos no me interesa seguir teniendo relación”.

TREMENDO SINCERICIDIO DE LOCHO LOCCISANO CUANDO ÁNGEL DE BRITO LE PREGUNTÓ SI ES ADICTO AL SEXO

Luego de que Locho Loccisano y Majo Martino decidieran apostar por seguir conociéndose después de participar juntos en El Hotel de los Famosos, el jurado de Canta Conmigo Ahora lanzó un tremendo sincericidio al aire.

Invitado a LAM, Ángel de Brito sorprendió al joven con una inesperada pregunta ante las cámaras en el ciclo de América: “Locho, ¿sos adicto al sexo?”, indagó, sin filtro.

“Con Majo, sí. Soy una persona sexualmente activa, soy joven”, respondió, entre risas, Locho. Sin embargo, ante la repregunta, dejó en claro que no posee ninguna adicción: “No, no soy adicto al sexo… no tengo una adicción al sexo”.