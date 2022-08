Locho Loccisano habló sobre el deseo de tener hijos con Majo Martino: "Nos estamos peleando por los nombres"

La relación entre Locho Loccisano y Majo Martino sigue viento en popa y por eso se puede ver al jurado de Canta Conmigo Ahora y a la periodista juntos en varios eventos a lo largo de la semana, y en uno de ellos le contó a Implacables que quieren ser padres.

Diego Bouvet encontró a la pareja y le consultó a Locho cómo se siente trabajando con Marcelo Tinelli. “Es un genio y hay que estar cerca para darse cuenta de que es el número uno”, le dijo el jurado, a lo que cronista le recordó que el conductor los animó a casarse y le preguntó cuándo se lo propondrá a Majo.

“No le propuse todavía, pero me encantaría que, el día de mañana, nos podamos casar. Yo soy medio chapado a la antigua”, confesó Locho, en tanto que Majo reconoció que “es muy pronto. En un futuro me gustaría casarme. Si estoy enamorada, obvio”.

LOCHO LOCCISANO Y MAJO MARTINO RECONOCIERON QUE NO SE PONEN DE ACUERDO EN LA CANTIDAD DE HIJOS QUE LES GUSTARÍA TENER

Asimismo, Majo Martino confesó que “le gustaría ser mamá”. “Ya nos estamos peleando por los nombres a elegir”, dijo Locho, que contó que quiere tener tres hijos, aunque Majo reveló al mismo tiempo que ella quiere solo dos.

“Tenemos dos, él se separa y tiene otro por otro lado”, propuso Majo Martino ante la sorpresa de Locho, al que calificó como “muy cariñoso y dulce”.

Pero además, Locho también la sorprendió a ella cuando aseguró que le gustaría “volver a El hotel de los famosos” en una eventual segunda temporada, en un rol que no le suponga enfrentar un “ddesafío de la H” todas las semanas.