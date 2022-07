Locho Loccisano contó qué pasó cuando vio a la esposa de Walter Quejeiro tras sus polémicos audios

La eliminación de Lucas Locho Loccisano de El Hotel de los Famosos tras perder en la H contra Walter Queijeiro provocó un cálido abrazo entre los compañeros, y ya fuera de competencia el exparticipante del reality habló la esposa del periodista tras los polémicos dichos de Andrea Rivoira en su contra.

"Ella en el cumpleaños de Majo vino muy emocionada a pedirme disculpas, realmente. Yo la sentí y le creí me quería pedir disculpas", reconoció el novio de Majo Martino en el estudio de Socios del Espectáculo.

Luego, Locho reveló su reacción ante el arrepentimiento de la esposa de Queijeiro: "Le dije 'me parece que nos debemos un café. Se imaginan que ahora estoy con un montón de cosas, pero creo que vamos a tomar un café y va a estar todo bien".

"Lo que pasó con la mujer de Walter fue un audio privado que filtró Sabrina. Y fue después de mi cumpleaños. Lamento mucho lo que le pasó… Todos hemos dicho locuras en audios privados".

LOCHO LOCCISANO HABLÓ DE SU RELACIÓN CON WALTER QUEIJERO TRAS EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

"Mi relación con Walter no repercutió en nada porque Walter es Walter y la mujer es la mujer. Son dos personas totalmente diferentes", distinguió el flamante eliminado de El Hotel de los Famosos.

"No me gusta que haya hablado de una patología. No me gustan las palabras que utilizó", explicitó Locho Loccisano más allá de haber aceptado las disculpas de Andrea Rivoira, la esposa de Walter Queijeiro.