El llanto de La Tora tras la salida de su mamá de Gran Hermano: "Con mi vieja tengo cosas por resolver"

Al día siguiente de que su mamá, Gladys, fuera eliminada de la casa de Gran Hermano, Lucila "La Tora" Villar rompió en llanto.

La participante hizo una profunda catarsis con Rodo, el padre de Nacho, y dejó fluir todas sus emociones.

"No me esperaba que venga mi vieja y los veo a todos como la familia Ingalls, a todos muy bien, y yo con mi vieja, que es la persona que más amo en el mundo, tengo cosas por resolver, cosas trabajándolas", dijo Lucila, llorando con angustia.

"Yo no puedo tener la relación perfecta que todo el mundo tiene. A mí la entrada de mi mamá me descolocó, por algo hace 5 años que no vivo con ella", le explicó a Rodo, quien la escuchó y contuvo.

"Ver que todos eran los Ingalls, y yo, no me movilizo mucho, me pongo mal. No me la esperaba a mi vieja, básicamente", finalizó la Tora explicando por qué adentro de la casa por momentos el vínculo con su mamá fue tenso.

SOL PÉREZ, INDIGNADÍSIMA CON LA TORA DE GRAN HERMANO POR CÓMO TRATA A GLADYS

Sol Pérez se sumó a la masiva indignación que cosechó La Tora de Gran Hermano 2022 en las redes sociales por cómo destrata a su mamá, Gladys, quien entró de visita a la casa para darle su apoyo y la noche del lunes fue eliminada.

"Realmente es para indignarse, de principio a fin. ¡No puede ser! Parece que siente vergüenza de su mamá", dijo la panelista de El Debate de Gran Hermano, luego de ver un clip de la participante hablándole enojada a Gladys.

En ese marco, Sol continuó con su descargo: "Ella (Gladys) le habla y La Tora no le contesta. La mujer quiere hablar de algo. Está encerrada en una casa las 24 horas y tiene que hablar de algo".

"A La Tora le molesta absolutamente todo. Y mirá que a mí La Tora siempre me gustó. Me parece que entró a jugar. Pero acá la está pifiando porque ese destrato con la madre...", aseguró Sol Pérez, con bronca.

"Es horrible que una persona te hable y vos te levantes. Es una persona que entró por vos, que te tiene que dar el liderazgo a vos. Yo si soy Gladys, me levanto, me voy y te quedás sin liderazgo", finalizó la panelista de El Debate de Gran Hermano.