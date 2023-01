El llanto de Tini Stoessel al hablar del lanzamiento de su nuevo disco "Cupido": "Fue un año muy zarpado a nivel personal y profesional"

En medio del éxito que despertó Muñecas, el nuevo hit de Tini Stoessel –que canta junto a La Joaqui y Steve Aoki- la artista mantuvo una profunda entrevista con Pablo Motos (el presentador de El Hormiguero, de Antena 3) y no pudo evitar emocionarse hasta las làgrimas en vivo.

Todo comenzó cuando pasaron en el estudio la canción de Tini y Pablo hizo un anuncio inesperado: "Este single formará parte de tu nuevo álbum que se estrena el próximo 17 de febrero, que se llama Cupido", lanzó. A lo que la novia de Rodrigo de Paul se tapó la boca con a mano: "¡Pero lo dijiste! Nadie lo sabía".

"Sí, voy a tener un nuevo álbum que se llama Cupido. Me dijeron que lo íbamos a presentar, pero lo dijiste así sin más", añadió, segundos antes de que también mostraran en el estudio un cartel donde se podía ver la portada del nuevo disco.

Fue entonces que Tini dejó fluir sus emociones y cerró, muy movilizada: "¡Estoy muy nerviosa! Me emocioné, ¡qué bolu…! Me emocioné. El disco viene cargado de muchas emociones y fue un año muy zarpado a nivel personal y profesional. Se atrasó por cosas que pasaron, y tenerlo y presentarlo me emociona".

LA DULCE DECLARACIÓN D AMOR DE TINI STOESSEL A RODRIGO DE PAUL

Lejos de aquella fuerte información que aseguraba que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul iban a anunciar su separación después del Mundial de Fútbol Qatar 2022 (según lo había contado Luli Fernández en Socios del Espectáculo), el noviazgo va viento en popa.

Así lo dejó en claro Tini en una profunda nota que le dio a LAM donde no escatimó en piropos para el hombre que conquistó su corazón: “Creo que una de las cosas que más me enamoraron de Rodri es su manera de ver la vida y la manera de no ponerle tanto peso a las cosas que no son importantes”, comenzó diciendo la cantante.

“También me enamoró la manera que tiene de cuidar a las personas que ama, el amor que tiene por su familia, sus hijos y sus amigos de toda la vida”, agregó, en una mano a mano con Ángel de Brito.

Y cerró, muy enamorada: “ Es un tipo muy positivo , súper tranquilo. A veces, yo voy con el lado oscuro de las cosas y él me dice ‘pará, che, te estás olvidando de este lado que es mucho más increíble’.”.