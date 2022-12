El llanto de Thiago tras perder la prueba de liderazgo en Gran Hermano: "Me da bronca"

Son muchos los nervios que se viven cada semana en la casa de Gran Hermano 2022 donde los participantes apelan a las estrategias de juego para poder zafar de la nominación y llegar lo más lejos posible.

Es por eso que la prueba de liderazgo que, no sólo les permite evitar que sus compañeros lo nominen, sino que también les da la posibilidad de salvar a alguien en placa, se convirtió en uno de los objetivos primordiales entre los hermanitos.

Fue por eso que, después de que quedara descalificado en una competencia de equilibrio junto a Agustín, Thiago no pudo evitar quebrar en llanto frente a varios de sus compañeros: “Estoy enojado porque es injusto lo que hicieron, es cualquiera. Estoy enojado con todos porque hicieron cualquiera”.

“Yo sé que es un juego, pero me da bronca. Nosotros nos matamos en el desafío, me re maté al ped… para que me eliminen, me hubiese tirado en la primera”, cerró, con lágrimas de los ojos, mientras parte del grupo intentaba animarlo.

SANTIAGO DEL MORO OPINÓ SOBRE QUÉ TIENE QUE TENER UN PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO PARA LLEGAR A LA FINAL

En medio del éxito que generó Gran Hermano 2022, Santiago del Moro habló a fondo de los participantes, la manera de manejarse dentro del juego y opinó sobre qué tiene que tener el jugador para llegar a la gran final.

“Todavía, muchos no han mostrado su verdadera personalidad. El otro día tuvieron en el piso a Juan Reverdito. Viste que cuando lo hablás con él, es un tipo que tuvo una vida muy complicada, muy difícil y es un tipo muy sensible. Eso no lo mostró en la casa”, comenzó diciendo el presentador del reality de Telefe en LAM.

“Yo me pregunto, ¿por qué no muestran eso en la casa?, ¿por qué van a jugar o van a hacer estrategias ‘berretas’ cuando no les sale?, ¿por qué no muestran quiénes son?”, agregó, analizando profundamente el programa.

“Creo que los que más lejos llegan, en definitivamente, son los que son más naturales y los que fluyen. Yo no sé si la gente premia tanto la estrategia, más allá de la jugada maestra que eso siempre está bueno, pero me parece que lo que premia la gente es la esencia”, continuó.

Y cerró: “Después sí, hay un momento en el que tenés que jugar porque no llegás. Pero entrar tan desesperados jugando tan tensos de entrada… mirá cómo les fue a los que hicieron eso, ¿no?”.