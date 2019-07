En una entrevista en Incorrectas con Vanina Escudero y Waldo Navia donde relataba la larga lucha que tuvieron para convertirse en padres, Sofía Zámolo (36) se quebró. La modelo se mostró conmovida y relató los duros momentos que vivió de cerca con su hermana.

“Me hace acordar mucho a la historia que vivió mi hermana”, empezó diciendo Sofía cuando Moria Casán le preguntó por sus lágrimas. “Mi hermana buscó ser madre cuatro años y medio y pasó por todo tipo de tratamientos, fue a muchos médicos. Justamente lo que dice Vani, a veces te tocan médicos que geniales y son súper humanos, pero hay otros médicos para los que sos simplemente un número”, recordó, haciendo una crítica a muchos especialistas en fertilidad.

“Mi hermana se hacía un tratamiento y el médico se iba de vacaciones y no le atendí el teléfono. A mi me daban ganas de ir a buscarlo y matarlo. No se puede jugar con la ansiedad, la ilusión de tener una familia, de tener hijos. Yo lo viví al lado de mi hermana y se lo que sufrió, por eso me pone sensible”, confesó la panelista, que está casada desde hace un año y medio con el empresario José Félix Uriburu.

“Gracias a Dios después llegó el milagro y mi hermana quedó embarazada naturalmente, vino Jacinta que es mi sobrina, pero ella durante cinco años la pasó mal. Había un destrato que me sorprendía. Con todos los médicos hacía el mismo tratamiento, no había ningún cambio y ella les decía que no habían funcionado e insistían con lo mismo”, recordó.