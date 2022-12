El llanto de Nazarena Vélez, conmovida con Lowrdez Fernández: "Su vergüenza me hace acordar a Barbie"

Nazarena Vélez no contuvo las lágrimas al oírla a Lowrdez Fernández, ex integrante de Bandana, contar en primera persona la denuncia por violencia de género que le hizo a su expareja Leandro García Gómez.

"Me siento avergonzada y con culpa", dijo la cantante en LAM, compartiendo con la audiencia su historia.

Atento a sus "angelitas", Ángel de Brito reparó en los sentimientos que estaba atravesando Nazarena, y le preguntó: "¿Qué te pasa, Naza, cuando la escuchás?".

Y la actriz y productora se desmoronó en vivo, al recordar la denuncia por violencia de género que Barbie Vélez le hizo a Fede Bal, seis años atrás.

"Me duele mucho. Me duele el corazón escucharla", expresó Nazarena, sin contener las lágrimas.

Y continuó: "Su vergüenza me hace acordar a Barbarita. Me rompe el corazón, de verdad. Hoy la agarré y le di un abrazo. Todo el dolor que siente y esa cosa de sentirse culpable, me rompe el corazón".

"Pero está buenísimo que lo cuentes. Ya vas a salir. Es todo un proceso", le dijo Nazarena Vélez a Lowrdez Fernández, empática con su lucha y dolor.

NAZARENA VÉLEZ EXPUSO SU DOLOR POR LO QUE VIVIÓ BARBIE

Pese al pedido de su hija, Nazarena Vélez le respondió con contundencia a Carmen Barbieri, quien este mes volvió a hablar de la conflictiva separación de Fede Bal y Barbie Vélez, en 2016.

La conductora de Mañanísima se reconcilió con José María Muscari y confesó que le gustaría tener una charla privada con Nazarena, para saldar deudas y dolores. Sin embargo, Vélez rechazó el acercamiento con la madre de Bal con firmeza.

"Mi hija sufrió violencia de género. Me va a dolor toda la vida y ninguna charla de café me va a sacar ese dolor. Para qué me voy a sentar si no somos amigas, nunca lo fuimos. No me parece sano. Uno del dolor se tiene que alejar", argumentó la actriz y productora.

Acto seguido, Vélez señaló que le pareció un desacierto que Barbieri reflote la separación de sus respectivos hijos en este momento: "No le puedo decir a Carmen que no hable, si también es su historia. Pero no me pareció apropiado ahora que Barbie está embarazada. Pero es algo que a ella le dolió, se largó a llorar. Sé que le dolió".