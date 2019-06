El debut de Lola Latorre (18) junto a Facundo Insúa en la pista del Súper Bailando fue deslumbrante y súper halagado por los jurados. Sin embargo, en la cumbia no mantuvieron el nivel y Ángel de Brito, tras criticarle al bailarín un tweet en el que opinaba sobre la salvación del jurado en la salsa de tres, fue lapidario con su puntaje.

"Es bastante feo lo que hicieron", les dijo el conductor de Los Ángeles de la Mañana, e Insúa retrucó: "Lejos está en nosotros querer decirles a ustedes cómo tienen que evaluar". Pero el jurado se mantuvo firme: "No, para nada, no estás en condiciones. Mi nota es un 4".

"Yo soy re sensible y me jode porque nos re esforzamos, ensayamos noche y día... Que me ponga un 4 y no me fundamente ni me mire a mí. No sé". G-plus

No ajena de la situación, Lola le pidió a Ángel que haga una observación sobre su performance: "Yo también soy parte, podrías evaluarme a mí también". Sin embargo, no tuvo éxito con su pedido: "Evalué correcto todo", sintetizó De Brito.

Angustiados y molestos por la baja puntuación, la pareja le dio una nota a LAM, minutos posteriores al momento de tensión, y Lola terminó llorando.

Más sobre este tema Lola Latorre la rompió con su pop latino en el Súper Bailando y se llevó un altísimo puntaje

"Si laburé un montó para sacarme un 4, no está bueno. Más allá de eso, lo podría haber dicho de mejor forma y ponernos un 4", dijo Facundo. Luego Latorre, sin contener las lágrimas, agregó: "Yo soy re sensible y me jode porque nos re esforzamos, ensayamos noche y día. Que me digan lo de las puntas y algo del truco, lo respeto. Pero que me ponga un 4 y no me fundamente ni me mire a mí. No sé".

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!