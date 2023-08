El llanto de los participantes de MasterChef al recibir una sorpresa especial, en medio de la cuenta regresiva para la gran final

En medio de la cuenta regresiva para que se viva la gran final de MasterChef, Rodolfo Vera Calderón, Rodrigo Salcedo y Estefanía Herlein recibieron una sorpresa especial que les llegó directo al corazón.

Cada finalista recibió una carta simulando ser ellos mismos del pasado, que les hacía llegar unas dulces palabras recordando su paso por el certamen de Telefe.

Junto a cada escrito, los participantes descubrieron los ingredientes del primer plato con el que audicionaron para entrar al ciclo y con los que lograron captar la atención de Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular.

Más sobre este tema Antonio López es el último eliminado de MasterChef: Estefanía, Rodrigo y Rodolfo son semifinalistas

Con lágrimas en los ojos, Rodolfo, Rodrigo y Estefanía dejaron fluir sus sentimientos al mismo tiempo que cada palabra atravesaba lo más profundo de su alma en una jornada que quedará marcada a fuego en sus recuerdos.

Más sobre este tema Wanda Nara, a corazón abierto en MasterChef: "Estoy muy enamorada"

WANDA NARA RETÓ A UN PARTICIPANTE POR SU EXTRAÑA ACTITUD EN MASTERCHEF

En medio de la adrenalina y los nervios para superar las expectativas de Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular en MasterChef, Rodrigo Salcedo cometió un error que no pasó de largo para Wanda Nara.

“Todavía no pasó el primer minuto. ¿Dónde te vas? Rodrigo se fue del mercado”, advirtió la conductora del programa de Telefe, alertada por la actitud del concursante de retirarse del lugar antes de tiempo. Fue entonces que el joven se excusó: “Como tengo un solo canasto, voy a vaciarlo a la mesada y vuelvo”.

“Pero no sé si se puede hacer eso de ir, cargar y volver”, argumentó la hermana de Zaira Nara. Y tras las disculpas de Rodrigo, cerró, tajante: “Bueno, tengo un llamado de atención para vos. Eso que hiciste de salir con un canasto, descargarlo y volver a entrar con el canasto vacío, no se puede hacer. Hoy te lo vamos a dejar pasar, pero no lo vas a poder volver a hacer”.