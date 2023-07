El llanto de Fátima Florez al hablar de la separación de su esposo: "Nos seguimos amando"

Luego de estar como angelita invitada en LAM, Ángel de Brito indagó a Fátima Florez sobre su separación de su esposo, Norberto Marcos, y la humorista no pudo evitar quebrar en llanto al hablar de su presente sentimental.

“Cuando vuelvo a tocar el tiempo siento que no lo superé del todo. Me angustia tocar el tema”, comenzó a decir Fátima, antes de que la emoción la desborde al punto de no poder contener las lágrimas en vivo.

En cuanto a su situación amorosa, detalló: “No me gusta decir la palabra ‘separados’. Estamos viviendo en casas separados, pero estamos unidos por el amor, porque nos seguimos amando y nos seguiremos queriendo, y también seguimos trabajando juntos”

"Estamos viviendo en casas separados, pero estamos unidos por el amor, porque nos seguimos amando y nos seguiremos queriendo, y también seguimos trabajando juntos". G-plus

“Esto me hace mal porque estuve toda mi vida con él, desde que tengo 19 años. Mirá el tiempo que pasó y mirá como estoy hoy. Son muchos meses. Yo digo que es el gran amor de mi vida”, agregó.

Y, por último, Fátima no descartó una reconciliación a futuro: “Estoy procesando todo esto. Nosotros estábamos acostumbrados a convivir y trabajar juntos, estar todos los días las 24 horas por ahí es mucho. Seguramente, este respiro nos va a hacer muy bien a los dos porque somos buena gente ambos”.

"Esto me hace mal porque estuve toda mi vida con él, desde que tengo 19 años. Mirá el tiempo que pasó y mirá como estoy hoy". G-plus

FÁTIMA FLOREZ CONFIRMÓ SU SEPARACIÓN DE NORBERTO MARCOS

Luego de que sonaran con mucha fuerza los rumores de separación de su esposo y representante, Norberto Marcos, Fátima Florez rompió el silencio y habló con la prensa de su presente sentimental.

"Estamos en un impasse en excelentes términos, muy buenos términos, nos queremos", comenzó diciendo la capocómica en una nota que mostraron en Intrusos, sin querer ahondar en detalles sobre su vida privada.

"Ustedes saben que en las parejas pasan cosas y puede haber un impasse. No quiere decir que nos llevemos mal. Somos como cualquier pareja que se puede desgastar y luego recomponer. Sólo Dios sabe lo que pasará", agregó, dejando la puerta abierta a una posible reconciliación.

Más sobre este tema Los jugosos contratos que Fátima Florez cerró tras haberse separado: "En dólares"

“Son temas muy delicados para hablar y no los voy a hablar acá. Estamos los dos muy bien, nunca nos van a escuchar hablar mal el uno del otro", cerró Fátima, desde Aeroparque donde se disponía a viajar a Córdoba para hacer sus shows pautados.