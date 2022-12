El llanto de Dibu Martínez tras ganar la final del Mundial de Qatar 2022: "Salí de un lugar muy humilde y se lo dedico a mi familia"

Luego de los nervios que se vivieron en la final del Mundial de Qatar 2022 donde Argentina venció a Francia por penales, el arquero de la Selección nacional, Emiliano “Dibu” Martínez, no pudo evitar las lágrimas de emoción después de convertirse en el héroe del encuentro.

Tras el agradecimiento del cronista de la TV Pública, Dibu se sinceró, emocionado, ante las cámaras: “No, ¿qué gracias? Fue un partido de sufrir. Otra vez lo teníamos controlado, dos tiros de mier… de vuelta y nos empatan el partido. Una cosa que dijimos es que era el destino sufrir”.

“Lo ponemos 3 a 2, cobran otro penal (para Francia) y lo meten. Casi nos meten dos goles pero, gracias a Dios, saqué ese pie. Después hice lo mío, lo que soñé. No pudo haber un Mundial que haya soñado tanto como éste. No tengo palabras”, agregó, visiblemente sensibilizado.

Y cerró, a corazón abierto: “Los penales los viví tranquilo. Es un momento que siempre les tengo que dar a mis compañeros porque otra vez me patean tres veces y me meten tres goles. Podría haber atajado el primer penal también, pero me tiré mal, pero después hice todo bien. Esto se lo dedico a mi familia, a mi nene. Salí de un lugar muy humilde, me fui de muy choco a Inglaterra y se lo quiero dedicar a ellos.

LALI ESPÓSITO ENTONÓ EL HIMNO NACIONAL ARGENTINO EN LA FINAL DEL MUNDIAL DE QATAR 2022

A poco de que se viva la gran final del Mundial de Fútbol en Qatar, partido que enfrentará a la Argentina con Francia, se conoció que Lali Espósito fue la elegida para cantar el Himno Nacional Argentino.

Desde las primeras horas de la mañana, en las redes sociales se colmaron de imágenes de la cantante después de haber hecho la prueba de sonido para su presentación.

Y frente a miles de espectadores e hinchas, la artista deleitó a los jugadores y todos los presentes con su talento, como lo suele hacer en sus multitudinario shows: "¡Arriba, Argentina!", gritó al final, emocionada.

En los últimos días, la artista vivió de cerca varios encuentros de la Selección junto a Marley, con quien mantuvo varios imperdibles idas y vueltas para el programa Por el Mundo.

¡Un lujo!