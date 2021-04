El llanto de Daniela al escuchar un mensaje de su hija luego de vencer al cáncer: "Ella me cambió la vida"

La cantante Daniela visitó el ciclo Vino para vos donde habló sobre su vida, su carrera y también sobre sus hijas. La ex de Javier Milei relató cómo fue la lucha de la mayor de ellas, con quien comparte nombre, contra el cáncer y cómo se sintió cuando su médico le dijo que había logrado vencer a la enfermedad.

Tras ponderar el comportamiento de la pareja de su hija durante todo el tratamiento, Daniela contó cómo fueron las instancias que debió enfrentar toda la familia. “La acompañamos en todo el proceso. Mucho tratamiento, mucha quimioterapia, su caída del cabello, su delgadez, muchísimas cosas muy fuertes (…) hasta que cuando terminó el tratamiento, el oncólogo dijo una frase maravillosa cuando fuimos a mostrarle la última tomografía: ‘Daniela, venciste el cáncer’”, le contó a Tomás Dente.

“Fue tremendo para mí. Nos abrazamos. Fue maravilloso para mí. Creo que fue de las mejores noticias que tuve en mi vida porque tuve muchas: cuando fui mamá, cuando me avisaron que iba a ser mamá por segunda vez, cuando Daniela tuvo su primer hijo, muchas cosas, pero cuando este médico dijo eso fue una frase divina y maravillosa”, agregó la vocalista.

Asimismo, la cantante reflexionó sobre la forma en que los seres humanos suelen menospreciar la vida, como dando por hecho algo tan importante. “Me dí cuenta una cosa: que Dios le pone mochilas a quien las puede cargar y de todas las cosas que estamos pasando como el Covid, las personas vamos salir más fuertes y más sensibles”, dijo y recordó cuando concursó en ¿Quién quiere ser millonario? y logró obtener el dinero necesario para ayudar a un niño con cáncer, de quien se convirtió en madrina.

En medio de su relato, Dente la mostró un mensaje que su hija mayor le dejó para la producción. “Te voy a decir algo que ya sabés: que te quiero infinito. Sos una persona tan maravillosa y te admiro como mujer y como profesional y te quiero agradecer por todo lo que hacés por mí, por mis hijos y por toda esta familia. Gracias por estar siempre, te adoro má”, le dijo Daniela a su madre.

“¡Me mataste! ¡Mi Daniela! Es divina. Ella me cambió la vida. Yo me embaracé muy joven, a los 16 años cuando era modelo, de mi primer novio. Yo la sentía dentro mía y ella le dio sentido a mi vida y no recuerdo mi vida sin ella. Yo sabía que todo lo que hacía lo iba a hacer para Daniela y para Linda, que vino después. Son mis mejores canciones”, concluyó la cantante sobre sus hijas.