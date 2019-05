El llanto de Ariel Diwan tras 4 años sin ver a Ian, el hijo de Gisela Bernal: "Todos los días quiero verlo"

El empresario habló de la falta de contacto con el menor, tras su escandalosa separación de la bailarina, quien le ocultó que no era el padre biológico.

En abril de 2015, Ariel Diwan (43) irrumpió en Intrusos para contar que el hijo de Gisela Bernal (32), Ian, no era su hijo biológico. En ese momento, el pequeño tenía 2 años y, luego de que su ADN con el menor diera negativo, la bailarina confirmó que el papá del niño era Francisco Delgado, quien luego sería participante (y ganador) de Gran Hermano 2015.

A cuatro años de ese revelador y doloroso episodio, el empresario volvió al programa de Jorge Rial y, sin contener el llanto, manifestó su deseo de volver a ver al pequeño.

"Si ella hubiese dicho la verdad, se terminaba el tema ahí. ¿Pero cómo hacés para decir semejante cosa? Se metió en un quilombo imposible de salir", dijo Diwan, reafirmando que nunca supo que no era el padre biológico del niño hasta que estalló el escándalo.

"Lo que te pregunta Jorge es, ¿Ian es como un hijo para vos?", le dijo Tauro. Y Ariel respondió: "Sí, claro. Y creo que él va a sentir lo mismo (conmigo)". G-plus

Conmovido, continuó: "Y hay una cosa que está mal, que mis hijos no pueden ver a Ian". Siguiendo su relato, Adrián Pallares le preguntó: "¿Tus hijos quieren verlo todavía?". Y el ex de Bernal contestó, quebrado: "Sí, lo tienen tatuado... ¿Cómo todavía? Yo también lo quiero ver, todos los días, no todavía. Y ya va a pasar".

Transitando la angustia en vivo, Diwan confesó: "Lo de Ian no lo hablo ni con mi mujer. El único problema es que mis hijos a veces quieren hablar y yo no quiero".

Más sobre este tema Ariel Diwan irrumpió furioso en Intrusos contra Gisela Bernal: "Todo el mundo me decía que Ian no es hijo mío. Y no lo es"

Antes de salir del tema, Rial le preguntó: "¿Qué es Ian en tu mundo?”. Ante esa especial consulta, el empresario se mostró evasivo: "Yo trato de hacer lo que hacía con él con mi bebé: la baño, le cambio los pañales, le hago la mamadera... Estoy todo el día", dijo, llorando. Pero Marcela Tauro le pidió que sea más específico: "Lo que te pregunta Jorge es, ¿Ian es como un hijo para vos?". Y Ariel amplió su positiva respuesta: "Sí, claro. Y creo que él va a sentir lo mismo (conmigo). Una vez Francisco me dijo que no tenía problema (con que lo viera), y pensé que lo iba a ver, pero no pasó. Ya va a pasar".