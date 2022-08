Los llamativos posteos de Alex Caniggia y Melody luz tras el rumor de embarazo

El deseo de Alex Caniggia de ser padre es fuerte, y una serie de posteos que hizo en redes sociales disparó el interrogante: ¿Melody Luz está embarazada?

Es que en plena minu luna de miel en Marbella, la exparticipante de El Hotel de los Famosos posó con un enterito de recién nacido dentro de una tienda, y al publicarla en Stories el comentario de Alex fue elocuente: "Se viene", junto al emoji de un bebé.

Para colmo, Melody respondió a esa misma imagen con el emoticón de una morocha tapándose la cara. Justo en momentos en que además está conociendo a Mariana Nannis, su célebre suegra,

Más sobre este tema Melody Luz y Alex Caniggia enfrentaron los rumores de embarazo: "Creo que son cuatrillizos"

En esa misma secuencia de publicaciones a puro beso, abrazo, mimo y mirada cómplice, Alexander Caniggia también reposteó una sugestiva afirmación de Melody Luz: "Es que no nos entra en el cuerpo tanto amor", y agregó: "Te amo, Pinguinita de mi vida".





Al rato, el campeón del reality de Pampita subió un video en el que le acariciaba la pancita a la exbailarina de Sex, y ella hizo un video similar...

LA REFLEXIÓN DE MELODY LUZ SOBRE LA MATERNIDAD TRAS LA INSISTENCIA DE ALEX CANIGGIA

Hace apenas un mes, Melody Luz había reflexionado en Mañanísima (lunes a viernes de 10 a 12 por Ciudad Magazine) sobre los deseos de ser padre que tiene Alex Caniggia.

"Me gustaría ser mamá. Alex está súper pesado que quiere… Súper pesado bien. A mí me encantaría, pero al ser bailarina no son muchos los años en que una puede (trabajar). No sé… lo tengo que pensar".

Y más allá de dejar en claro que por ahora es pronto para comenzar la búsqueda del embarazo, Melody Luz bromeó por Alexander Caniggia: "A mí me gustaría tener mellizos y él es mellizo (de Charlotte Caniggia), je, je".