El llamativo motivo por el que Tomás Holder no entró en el repechaje para volver a entrar a Gran Hermano 2022

A poco de que se conociera que los participantes que ya fueron eliminados de Gran Hermano 2022 tendrán la oportunidad de volver a reingresar al reality de Telefe luego de que los jugadores voten por su preferido, Tomás Holder se convirtió en noticia después de bajarse del repechaje.

Tal como lo dejo ver el propio influencer en las redes, Tomás optó por irse de vacaciones y disfrutar de sus días en Cancún (México) lejos de cualquier chance de continuar en juego por los 15 millones de pesos y una casa, los premios que se llevará el campeón del programa.

“Hay cosas que no se pueden perder. Y si se pierden sí que estamos jodidos, hemos perdido casi todo, pero hay que salvar lo que amamos", escribió Holder en su cuenta personal de Instagram junto a una postal desde su descanso.

De esta manera, quienes sí podrán reingresar son: Martina Stewart Usher, Juan Reverdito, Mora Jabornisky, Lucila "La Tora" Villar, María Laura "Cata" Álvarez, Juliana "Tini" Díaz, Agustín "Frodo" Guardis y la última eliminada, Daniela Celis.

TOMÁS HOLDER REVELÓ CUÁL FUE EL PRIMER LUGAR QUE VISITÓ CUANDO LO ELIMINARON DE GRAN HERMANO

Luego de convertirse en el primer eliminado de Gran Hermano 2022, Tomás Holder pasó por LAM, sorprendió al hablar de su paso por el reality de Telefe y dio detalles del significativo lugar que eligió en su primera salida después del programa.

“Hoy fue la primera vez que salí y fui al shopping. Dije ‘bueno, si voy a salir a la calle, lo voy a hacer con la cabeza en alto a un lugar donde haya mucha gente y no me voy a esconder’. Me pidieron muchas fotos y me dijeron que no me tendría que haber ido de la casa”.

“No voy a negar que quizás la gente más grande me miraba mucho y eso nunca me había pasado. Una señora pasó por al lado mío con una amiga y se río. Pero yo no me enojo porque no saben la persona que hay detrás. Mientras mis seres queridos sepan lo que valgo y vean que estoy bien, estoy contento”, agregó.

En cuanto a la personalidad que mostró en Gran Hermano, expresó: “Mi personaje es el mismo que muestro en las redes sociales y creo que llegó a hacer reír tanto que pegó y fue viral. También fue demostrarle a la gente que me podía reír de mí mismo”.

“Siento que hay gente que puede tener diferentes opiniones, pero sí no me gusta que metan palabras en mi boca como cuando dijeron, por ejemplo, que yo había dicho que era homofóbico porque eso no está en ningún lado”, cerró, tajante.