Producciones de fotos, móviles, eventos, entrevistas con famosos invitados y la conducción de su propio programa. La energía de Moria Casán alcanza para todas las actividades que forman parte de su apretada agenda laboral. ¿Cómo hace? En una nota, la diva sorprendió con sus declaraciones al hablar de su tip para descansar bien.

"Nunca lo conté. No me gusta dormir acostada porque me da a ataúd. Me pongo almohadones alrededor para estar cómoda y como leo sentada, no me acuesto", reveló Moria en diálogo con la revista Pronto.

Moria Casán: "Nunca lo conté. No me gusta dormir acostada porque me da a ataúd. Me pongo almohadones alrededor para estar cómoda y como leo sentada, no me acuesto". G-plus

"Descanso perfecto porque me voy estirando un poquito y siempre tengo la cabeza levantada", agregó la presentadora de Incorrectas, dando detalles de su llamativo método para conciliar el sueño por las noches.

"Me gusta dormirme cómoda y jamás en la vida me acostaría para que el sueño venga. Prefiero quedarme sentaada leyendo y que el sueño me venza", cerró, orgullosa de su fórmula perfecta para mantenerse vital.

¡A tomar nota!