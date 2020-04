El llamativo mensaje de Laurita Fernández en medio de los rumores de crisis con Cabré: "No sé si ahora quiero ver algo tan romántico"

Un problema doméstico obligó a Laurita Fernández a dejar su casa en plena cuarentena para instalarse junto a Nicolás Cabré, su novio. Sin embargo, luego de que la bailarina decidiera regresar a su hogar los rumores no tardaron en llegar: ¿el noviazgo de ellos está atravesando por una crisis?

En medio de las especulaciones, Pampito lanzó una fuerte bomba, días atrás, en Confrontados: "Los vecinos del country donde vive Cabré me dicen que Laurita se fue hace una semana de la casa donde vive Cabré, mucho antes de las imágenes que mostró. Tuvieron una discusión muy fuerte y ella se volvió a su departamento".

Más sobre este tema Pampito y un detalle explosivo del regreso de Laurita Fernández a su casa: "Hace una semana ellos tuvieron una discusión muy fuerte"

Luego llegaría un sugerente posteo de Laurita donde compartió un fragmento de Como así, el famoso tema de Lali Espósito, donde dice: "este no puede ser nuestro final, ¿cómo así que no duele? ¿cómo así que no quieres verme?".

Con la duda instalada, la actriz se sometió a las preguntas de sus seguidores en Instagram y varias de sus respuestas dieron que hablar.

Así fue el ida y vuelta entre los usuarios y ella:

Usuario: -¿Qué enseñanza te deja este aislamiento?

Laurita: -Me encontré conmigo misma. Bueeeeh.

"¿Si vi Grey’s Anatomy? ¡Ay, no! Re quiero, pero ahora no sé si quiero ver algo tan romántico". G-plus

U: -¿Ya viste Grey’s Anatomy?

L: -¡Ay, no! Re quiero, pero ahora no sé si quiero ver algo tan romántico.

U: -¿Amar o ser amada?

L: -Ay… qué buena pregunta.

U: -¿Te considerás una rompecorazones?

L: -Me han roto el corazón más de lo que yo rompí.

"Me han roto el corazón más de lo que yo rompí". G-plus

U: -¿Admirás a Nico?

L: -Sí, es un genio actuando.

U: -¿Estás triste con esta cuarentena?

L: -Hay días y días. Pero estoy libre de tensiones. Si fuese por mí, andaría en ropa interior todo el día, pero tengo balcón a la vista.

¿Qué pasa entre Laurita Fernández y Nicolás Cabré?

Fotos: Capturas de Instagram Stories.