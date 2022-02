Llamativa respuesta de Rocío Marengo sobre el rumor de crisis con Eduardo Fort: "Prefiero no decir nada"

Esta semana, los rumores de crisis entre Rocío Marengo y Eduardo Fort comenzaron a rondar fuertemente a la pareja, luego de que la famosa publicara un indirecto, pero explosivo mensaje, en su Instagram.

Más sobre este tema Fuerte declaración de Rocío Marengo sobre sus planes de boda con Eduardo Fort: "Se me fueron las ganas"

Con la versión creciendo, Pampito se comunicó con Marengo para saber si está separada del empresario, y la respuesta de Rocío fue llamativa.

"Nosotros nos contactamos con Rocío Marengo para ver si podíamos hablar con ella y lo que contestó fue 'no, no. Estoy de vacaciones y por el momento prefiero no decir nada'", dijo el panelista de Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine), sin que la protagonista confirme o desmienta la ruptura con Fort.

"Nosotros nos contactamos con Rocío Marengo para ver si podíamos hablar con ella y lo que contestó fue 'prefiero no decir nada'", dijo Pampito. G-plus

EL MENSAJE DE MARENGO QUE ENCENDIÓ LA ALARMA EN REDES

"No quiero escuchar el 'te lo dije', por favor. ¡Yo creí que iba a poder, perdón! Me lastimé mucho. Yo no lo merecía. ¡Ya no quiero luchar más, quiero ser feliz!", escribió Rocío Marengo en una historia de Instagram, sin hacer alusión directa a Eduardo Fort, desde Miami.

Más sobre este tema Rocío Marengo explotó contra Eduardo Fort en la pista de La Academia por su falta de apoyo: "¡Estoy harta, repodrida!"

EL SAN VALENTÍN DE ROCÍO MARENGO

Sin negar la separación de Eduardo Fort, empresario de quien se distanció escandalosamente el último tramo del 2021, Marengo dejó espiar en redes el enorme ramo de rosas que recibió en San Valentín.

La mediática publicó un video del enorme ramo de rosas rojas que le envió Eduardo Fort, a quien arrobó en la publicación y le agradeció el gesto con un corazoncito.