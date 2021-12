La llamativa respuesta de Chano sobre su romance con Natalie Pérez: "Ella es muchas cosas"

Los rumores de romance que vinculan a Chano Charpentier y Natalie Pérez se potenciaron ni bien se viralizó un llamativa foto en la que se los ve cenando juntos, solos y muy sonrientes en un restaurante.

En este contexto, al artista le consultaron si es verdad que está viviendo un romance con la actriz y su llamativa respuesta dejó más dudas que certezas.

QUÉ DIJO CHANO CHARPENTIER CUANDO LE CONSULTARON POR SU ROMANCE CON NATALIE PÉREZ

"Se dice que estás con Natalie Pérez ¿Es cierto eso o no? ¿Podemos confirmarlo?", le preguntó el cronista de Farándula Show a Chano en pleno viaje a Salta para brindar un show.

"No lo sé... confirmar no, pero bue... Decir no se puede...", contestó, precavido.

Y cuando le preguntaron si Natalie es amiga, el cantante sentenció con picardía: "Es muchas cosas...".

¿Confirmación en puerta?