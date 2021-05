Llamativa comparación que le hizo Diego Boneta a Dalma Maradona: "Hay similitudes entre Diego y Luis Miguel"

En Un día perfecto, programa radial del que Dalma Maradona forma parte, la joven tomó el desafío de conseguir entrevistar a Diego Boneta, el famoso actor que interpreta a Luis Miguel en la aclamada serie de Netflix.

¿Lo consiguió? Claro que sí. Después de admitir que se sentía muy nerviosa por el ida y vuelta al aire con Diego, charlaron como si se conocieran desde siempre y él hizo una llamativa comparación que llamó la atención.

“Yo no conocí a tu papá, Dalma, y no hay nadie o pocas personas que lo conozcan tan bien como tú. Pero sí se me hace que hay bastantes similitudes entre Diego y Luis Miguel. Esto lo hablamos mucho con César Bordón (actor argentino que interpreta a Hugo López, exrepresentante del cantante mexicano)”, le dijo.

Y Dalma estuvo de acuerdo. "Sí, por la locura que generaban. Un poco", cerró, buena onda, antes de continuar charlando sobre cómo fue ponerse en la piel del astro mexicano.

