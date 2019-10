Lizy Tagliani se separó de su novio rugbier ¡a 2 días de presentarlo!: "No puedo soportar las cosas que dicen"

Tan solo dos días atrás, Lizy Tagliani (49) se sentó en el living de Susana Giménez para contar que estaba felizmente de novia con Leo Alturria (31), un joven que juega al rugby. Sin embargo, la presentación en sociedad de su novio hizo mella en la pareja y la actriz cómica decidió poner en pausa la relación.

"No puedo soportar las cosas feas que dicen. Pienso en su familia y no puedo permitir esas cosas. Siento que en vez de hacerle bien, le hago mal". G-plus

"Estoy angustiada. Hace mucho que no me pasa una cosa así. Yo soy una persona muy alegre, muy divertida, y Leo no es el problema. Al contrario, él me contiene y no estaba ni enterado de esto. Pero no puedo soportar las cosas feas que dicen. Pienso en su familia, en su equipo de rugby, en su trabajo y no puedo permitir esas cosas. Siento que en vez de hacerle bien, le hago mal. Él me dice que no se preocupa por el qué dirán, pero a mí me duele. Me duele mucho", dijo Lizy, en comunicación telefónica con Cortá por Lozano, confirmando la separación, que no sabe si será definitiva.

"Esto nunca tuvo un título (de novios). Estamos muy bien juntos… Pero soy una mujer grande, ¿por qué tengo que pasar por esto?". G-plus

Atenta a las palabras de Tagliani, Vero Lozano le preguntó: "¿Con qué tiene que ver la angustia?". Y la conductora de El precio justo respondió con tristeza y franqueza: "Tiene que ver con que estoy queriendo o amando a alguien y le estoy haciendo daño".

Sobre el peso del qué dirán en sus espaldas, Lizy agregó: "Yo me puedo equivocar. No sabemos qué va a pasar mañana, ni pasado mañana o dentro de dos meses, pero pareciera que yo no lo puedo dejar, pareciera que lo único que pasa es que el chabón está conmigo porque soy Lizy, tengo plata y quiere ser famoso. Pareciera que por eso no lo puedo dejar. Si mañana yo me engancho con el verdulero de la esquina de mi casa, pareciera que él es el responsable… A mí me duele mucho las cosas que se dicen. Esto nunca tuvo un título (de novios). Estamos muy bien juntos, él me acompaña… Pero soy una mujer grande, ¿por qué tengo que pasar por esto?".