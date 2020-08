Lizy Tagliani se quebró al recordar la terrible enfermedad que transitó La Floppy: "Sospechaba el desenlace"

Este semana, Lizy Tagliani (49) sufrió la pérdida de su querida amiga La Floppy (31), que la acompañó durante tantos años en sus apariciones televisivas y en su vida personal. En Por el mundo en casa, la humorista recordó frente a Marley (50) los duros momentos que atravesó junto a su colaboradora después de que le detectaran la enfermedad.

Lizy contó que a La Floppy le diagnosticaron una leucemia aguda, y ya desde el primer momento el panorama era desesperanzador. "Me llamó su hermana llorando, diciendo que se iba a morir, y yo la tranquilicé diciéndole que eso pasa cuando son muy chiquitos. Le dije que se despreocupara porque íbamos a hacer todo, y ahí empezó la odisea", recordó frente a un fogón en el patio de la casa de Marley.

"Le dije que no le digamos nada a la mamá porque no iba a poder venir por el protocolo. Y entonces, a partir de ahí empezamos una serie de mentiras por las cuales le pido disculpas a la mamá. Pero una madre siempre sabe (...) y no se le puede mentir", agregó Lizy.

"La verdad es que el médico el primer día nos dijo que era muy grave, y yo ya ese día sospechaba el desenlace. Me lo imaginé porque me parecía que era tan real lo que decía la explicación del médico", dijo Lizy con lágrimas en los ojos. Pero la humorista conto que pese a todo no perdía la esperanza. "Todos los pequeños detalles nos iban ayudando y la veíamos tan bien, Ale", concluyó.