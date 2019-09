Lizy Tagliani presentó a su hermana en TV, a quien conoció este año: "Gracias por aparecer en mi vida"

En enero, Lizy Tagliani (49) contó con mucha emoción que se acababa de enterar que tiene una hermana por parte de su papá, llamada Matilde, una mujer que nació el mismo año que ella y vive en Chaco.

"Parte de mi historia está en Adrogué, pero hace poco conocí otra parte de mi historia, que hoy me vino a conocer y se las quiero mostrar, porque para mi es un orgullo: mi hermana Matilde". G-plus

"Me pasó algo muy lindo. Mi mamá () se vino de Chaco (a Buenos Aires) cuando yo era bebé. Yo siempre fui una mariquita muy chusma y cuando jugaba con los autitos, la escuchaba que les contaba a las vecinas sus historias, como que mi papá había tenido una hija. Yo no le pregunté nunca nada, no la quería lastimar. Después mi mamá termina muriendo de cáncer, sin contarme nada y tratando de hacerme feliz... Esto es hermoso. Es a lo que jugué siempre. A tener una hermana, a tener sobrinos, a tener una familia, que la tengo. Es muy movilizante. Es lindo. Hay una conexión mágica. Yo siempre jugué a eso, inventaba historias de que tenía una hermana", dijo la actriz y conductora deen

El tiempo pasó, el vínculo entre ellas creció y este mediodía, en el día que Lizy cumplió 49 años, Tagliani presentó en su programa a Matilde, con quien cruzó dulces palabras. "Parte de mi historia está en Adrogué, pero ahora, hace poco, conocí otra parte de mi historia que hoy me vino a conocer y se las quiero mostrar, porque para mí es un orgullo: mi hermana Matilde. Ella es mi hermana. Yo no conocí a mi papá, sabía de mi papá por las historias que me contaba mi mamá y un día, de grande, nos enteramos, también por unas fotos que me hicieron llegar mis tías, que éramos hermanas. Nacimos el mismo año, con una semana de diferencia. Yo el 12 de septiembre y ella el 19 de septiembre. Pareciera que nuestros padres nos dejaron como consigna empezar a armar nuestra historia, que es lo más lindo que tenemos. Nos estamos conociendo y amándonos", dijo Lizy, mirando con amor a la mujer, quien con timidez le respondió: "Muchísimo, me encanta. Gracias". Luego de un sentido beso y abrazo, la conductora agregó: "No le gusta hablar. Gracias por aparecer en mi vida".