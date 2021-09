Lizy Tagliani se indignó porque la acusaron de tener privilegios en la universidad: "¿Con quién chequeaste esa información?"

Aún hoy por hoy Lizy Tagliani sigue estudiando en la universidad con el objetivo de convertirse en abogada. A pesar de su entusiasmo, hubo una acusación con respecto a sus exámenes que la indignó y provocó que saliera a aclarar la situación.

"¿Es cierto que Lizy Tagliani rindió de forma virtual? ¿Qué pasó con el reglamento?", preguntó un estudiante. Entonces, Lizy posteó su pregunta en Instagram y además de aclarar que no rindió virtualmente le puso los puntos.

"Ja, ja, ja, ja... ¿Con quien chequeaste esta información para realizar tal denuncia? Creo, en primer lugar, que me conoce poco como para imaginar que haría algo así. Y, segundo, este cuatrimestre no puedo cursar porque se me superpone con el teatro. En fin...", cerró, indignada.

¡Clarito, clarito!