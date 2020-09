Lizy Tagliani, a flor de piel recordó las bromas que se hacían con La Floppy: "No la maté del susto y la mató un cáncer"

Una de las invitadas de la vuelta de Andy Kusnetzoff con PH Podemos hablar fue Lizy Tagliani. Así la conductora habló del duro golpe que recibió durante esta cuarentena por la muerte de La Floppy, su íntima amiga y “asistente estrella”, a fines de julio.

La humorista, sensibilizada, habló del final del final de Floppy y las sensaciones que hoy le provoca. “Tal vez es muy cruel para quien no conoce toda la historia escuchar esto fríamente, pero yo creo que hay algo que dice ‘hasta acá está bien’”, empezó diciendo la humorista, visiblemente emocionada. “Obviamente yo sé todas las cosas que le quedaban por vivir, por experimentar, por saber y por disfrutar con su familia. Todo el futuro uno lo idealiza, pero también creo que hasta ahí estuvo bien. Con lo que se fue, se fue feliz”, señaló.

“Hasta el último día hizo todo lo que quiso, todo lo que soñó, justo hoy que hablábamos del bullying que sufrió, de lo que me contaban que pasaba cuando era pequeña. Se va, pero ahí es cuando siento que fue suficiente para ella, donde no queda más”, analizó, a corazón abierto sobre el fallecimiento de su amiga.

“Decidí recordarla con alegría porque no podía permitirlo de otra manera. Yo le hacía la vida imposible. No la maté del susto, la mató un cáncer. Le hice de todo y ella me hizo de todo”, finalizó Lizy Tagliani, con una sonrisa y entre lágrimas.