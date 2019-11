Lizy Tagliani, enamoradísima de Leo Alturria: "Hace años que no me llevo tan bien con una pareja"

Lizy Tagliani se convirtió en uno de los personajes más queridos del ambiente artístico. La conductora de El precio justo fue una de las figuras galardonadas en la fiesta de Los Más Clickeados 2019, la octava edición del premio que Ciudad Magazine le entrega a las estrellas que más brillan en el mundo digital, cuyas notas fueron las más vistas durante el año.

“Siempre agradecida al reconocimiento de la gente, de las redes y del sitio, que siempre está atento a todo lo que nos sucede. El balance del año es espectacular porque me va bárbaro, pero me veo desastrosa, ja, ja, ja”, comenzó Lizy, fiel a su estilo.

Luego, explicó por qué su novio, Leo Alturria, no pudo estar presente en el festejo para más de 500 personas, en el Hotel Panamericano. “No estoy acompañada por Leo porque es un horario en el que está trabajando. En este momento debe estar sacando la basura, porque es encargado de edificio y por eso no pudo acompañarme. Si no, él chocho y feliz. Estaría acá todo perfumado, yo tengo puesta la ropa con la que fui a ensayar, pero él estaría todo impecable”, comentó la conductora de Telefe.

Además, Lizy se refirió a la breve crisis mediática que vivió con su novio y reveló sus planes para el futuro inmediato. “Lo resolvimos al instante, fueron cuatro horas de una locura que me agarró a mí. No pasa absolutamente nada más y nos llevamos bárbaro. Hace años que no me llevo tan bien con una pareja”, aseguró.

“Tenemos un viaje que nos regaló el programa de Susana Giménez, otro que fue un regalo mío de cumpleaños a Brasil y él hace poquito me llevó a Embalse, su pueblo en Córdoba, donde vive su madre y su familia a presentarme, así que la estamos pasando muy bien. Disfrutamos mucho”, concluyó.