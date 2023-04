Lizy Tagliani cuestionó fuerte a un juez de adopción: "Tiene que darles remordimiento"

Libreta de matrimonio en mano, Lizy Tagliani aceleró los trámites de adopción junto a Sebastián Nabot para agrandar la familia, y fue contundente respecto al planteo que le hizo a un juez.

"Les tiene que causar remordimiento a ustedes que son los responsables de que una persona cumpla 18 adentro de un instituto, y no en una familia", reveló la capocómica su frontalidad ante un magistrado, en una nota para Intrusos.

Instantes antes, Lizy se había expresado temerosa al bromear por su honestidad brutal: "Tuve una charla con un juez y no sé si esto me va a favorecer. Pero me dijo que hay que tener paciencia, que es paso a paso. Entender que las cosas a veces se dan y que a veces no se dan. Y le dije que nosotros entendemos todo, que no tenemos problemas".

"Que no se dé no me causa ningún remordimiento", cerró Lizy Tagliani.

LAS ESPERANZAS DE LIZY TAGLIANI Y SEBASTIÁN NABOT DE SER PADRES

Lo cierto es que Lizy Tagliani, bromas al margen, está esperanzada en que junto a Sebastián Nabot puedan ser padres.

"Estamos muy bien, muy contentos porque siempre van surgiendo cosas, mensajitos llamados", afirmó.

Aunque luego Sebastián Nabot se encargó de bajar las expectativas de Lizy Tagliani: "No nos queremos ilusionar tanto todavía porque sabemos que es un trámite que lleva tiempo. Vamos paso a paso".