Lizy Tagliani confesó que fue abusada: "Fue desde los 5 años; decía que yo lo provocaba"

En una entrevista mano a mano con Georgina Barbarossa en La Peña de Morfi, Lizy Tagliani abrió su corazón como nunca. Allí, entre lágrimas y tomada de la mano de la conductora, contó que fue abusada por un tio desde los 5 años.

La humorista estaba hablando del bullying que sufría al identificarse como una nena trans y hablando de ese dolor, rememoró el periodo más oscuro de su vida. “No tuve buenas experiencias dentro de mi familia desde muy chiquitita. Desde los 5 años”, comenzó.

“Ahí aprendí a defenderme sola. Creo que mi mamá lo sabía, pero no de mi boca”, contó, conmovida. "Era alguien que ella amaba mucho y cuando yo comprendí la gravedad de la situación preferí no hablarlo porque, a la vez, era la única persona que me ayudaba, que me dio un trabajo mucho tiempo después a los 14 años", se lamentó.

"Cuando yo me di cuenta que eso no era lo que sucedía, lo que era correcto, yo se lo dije. Me dijo que yo lo provocaba, que era culpa mía". G-plus

"Era un tio. Cuando yo me di cuenta que eso no era lo que sucedía, lo que era correcto, yo se lo dije. Le dije que yo lo provocaba, que era culpa mía", rememoró, entre lágrimas.

"Él estaba durmiendo una siesta y yo era la persona que lo provocaba a él. Con eso pasé mucho tiempo", relató, a flor de piel.

"Nunca se lo conté a mi mamá, pero creo que mis tias alguna vez vieron algo", recordó.

