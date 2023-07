Lizardo Ponce mandó al frente a Lali Espósito al mostrar una foto desconocida de ellos juntos: "¿Podrán?"

Además de haberse convertido en un gran influencer, Lizardo Ponce es conocido por su gran amistad con varias celebridades. Y atento a eso, Fer Dente no desaprovechó la oportunidad de pedirle a su invitado de Noche al Dente algún mensaje con algún famoso que no sea de público conocimiento.

Sin esquivar el pedido del conductor del programa de América, Lizardo intentó que Fernando sea el único en ver una imagen que poseía en su celular. Sin embargo, segundos más tarde, develó el misterio antes las cámaras.

“Es del Chape Tour. ¿Podrán?”, atinó a decir el joven, después de mostrar una fotografía en la que se lo ve dándole un beso a Lali Espósito, otras de las artistas con quien tiene un lindo vínculo, como con otras reconocidas figuras.

NACHA GUEVARA LE PIDIÓ DISCULPAS A LALI ESPÓSITO TRAS LA POLÉMICA POR SUS DICHOS

Luego de la polémica que se desató tras las fuertes declaraciones de Nacha Guevara contra Lali Espósito, la artista decidió romper el silencio y pedirle disculpas a la cantante a través de un video que difundieron en LAM.

“En primer lugar y es lo que me importa, si ofendí a alguien, perdón. No fue mi intención, no es a lo que yo me dedico, ofender a la gente. Así que si tuve una frase inapropiada, te pido mil disculpas, Lali”, lanzó Nacha.

“Mi intención, cuando se te llamó, era invitarte a cantar esa canción que se llama Te vas al carajo, que por suerte la estrenamos hace unos pocos días y ya es trending en todas las plataformas. Estoy feliz con eso”, agregó

Y cerró, firme: “Pensé en vos porque sos una de las cantantes jóvenes, la que me parecía la más rebelde, más independiente y más auténtica en muchas cosas. Y esta es una canción que requiere de una fuerza especial para poder hacerla”.