En una nota con Los Ángeles de la mañana, Ulises Jaitt se refirió a cómo está la investigación que se lleva adelante por la muerte de Natacha Jaitt. Allí Cinthia Fernández leyó un mensaje de Lissa Vera, integrante de Bandana e íntima amiga de la mediática, quien fue señalada como quien le presentó a Natacha a Raúl Velaztiqui Duarte, el productor que hoy está siendo investigado.

“Le pedí si podía salir cinco minutos por teléfono con nosotros y me dijo que por el embarazo no se lo recomiendan porque se angustia. Me mandó un comunicado”, empezó diciendo Cinthia, en alusión al embarazo de 6 meses de la cantante.

"Me voy a presentar en la Fiscalía que investiga el fallecimiento de mi amiga Natacha Jaitt, a fin de brindar testimonio de la reunión laboral en la cual estuve presente junto a mi hija". G-plus

“Quiero comunicar principalmente a todos los medios que en el transcurso de la semana me voy a presentar en la Fiscalía que investiga el fallecimiento de mi amiga Natacha Jaitt, a fin de brindar testimonio de la reunión laboral en la cual estuve presente junto a mi hija”, reprodujo Cinthia las palabras de Lissa. “Desde el primer momento que me enteré la triste noticia me puse a disposición del doctor Cipolla a fin de contarle lo que sabía sobre la negociación laboral. Por lo pronto me llamaré a silencio por la tristeza que siento por la pérdida de mi amiga”, finaliza el comunicado.

La palabra de Lissa Vera, en medio de las investigaciones por la muerte de Natacha Jaitt.