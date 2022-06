Lissa Vera dejó "la familia" y apuntó fuerte contra Sabrina Carballo: "Es más mala que las arañas"

Luego de varias semanas confabulando con “La familia” de Chanchi Estévez en perjuicio de otros participantes de El hotel de los famosos, Lissa Vera abrió los ojos sobre sus ex aliados y le declaró la guerra a Sabrina Carballo, aduciendo que es “más mala que las arañas”.

En la previa a la salida del Turco García del ciclo de eltrece, la ex Bandana mantuvo un picante diálogo con el exfutbolista en la que reconoció que nada es lo mismo desde que volvió al hotel tras la lesión de Mónica Farro.

“Yo volvía a un hotel (tras el repechaje) en el que supuestamente estábamos bien. Yo me quería llevar amigos pero me parece que no me voy a llevar una m…”, dijo Lissa en un corte de edición, muy decepcionada por los manejos de Chanchi Estévez y los suyos a sus espaldas.

Más sobre este tema Lissa Vera quebró en llanto tras los cruces de varios participantes en El Hotel de los Famosos: "¿Por qué tengo que fumarme toda esta pelea?"

LA FURIA DE LISSA VERA CONTRA SABRINA CARBALLO TRAS EL FINAL DE SU ALIANZA CON “LA FAMILIA”

Vera le explicó a García que ya no siente cariño por el grupo del que fue parte. “Yo ahora me escapé de allá porque estaban Chanchi y Sabri en el staff. Deben estar hablando de vos o de mí, porque conmigo tampoco está todo bien. Con Sabrina está todo mal”, advirtió Lissa.

“Los que son forros, los que te van por atrás, los que tienen malas ideas, en algún momento sacan las garras", agregó Vera en otro corte de edición. “Ayer le paré el carro. Está todo mal. Juega a hacerse la sincera y es más mala que la araña", le contó al Turco.

Por último, en otro corte de edición, Lissa Vera aseguró que no tienen problema en enfrentarse en una eliminación con Sabrina Carballo. "Yo siempre traté de ir de manera transparente pero bueno, si me tengo que poner la triquini y tirarme al barro lo voy a hacer", cerró.