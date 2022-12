Lionel Scaloni se quebró al dedicarle el triunfo de la Selección a sus padres: "Espero que estén orgullosos"

El 18 de diciembre de 2022 es una fecha que marcó a fuego la personalidad de Lionel Scaloni ya que, contra muchos pronósticos, se coronó campeón de la Copa del Mundo Qatar 2022 junto a la Selección Argentina liderada por Leo Messi y el “Dibu” Martínez.

Tras el electrizante encuentro, el técnico se presentó a una conferencia de prensa en la que recorrió sus cuatro años exitosos al frente del seleccionado albiceleste, al que llegó como ayudante de su antecesor, Jorge Sampaoli.

"Ahora sólo pienso en ir al país a festejar”, dijo Scaloni cuando le consultaron si seguirá en su puesto. “No tengo idea cómo serán los festejos, estoy abierto a lo que decidan los jugadores. Antes del partido no quería ni que me mencionaran la posibilidad porque la cabeza no está para eso, pero está claro que la gente merece ver a sus campeones", explicó, sobre cómo será el regreso de la Selección al país.

Más sobre este tema ¡Argentina campeón mundial! Las conmovedoras fotos de la hazaña en Qatar 2022 en un partido para el infarto

LIONEL SCALONI, MUYU EMOCIONADO TRAS EL TRIUNFO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA EN EL MUNDIAL DE QATAR

Scaloni también habló sobre la posibilidad de que Messi continúe al frente de la Selección, luego de que el astro revelara que el Mundial que finalizó fue el último para él. "Se ha ganado el derecho a decidir el futuro, la 10 siempre estará reservada para él. Ya no tiene ninguna cuenta pendiente, si es que la tenía, creo que no. Es un placer haberlo entrenado".

Sin embargo, al momento de la última pregunta, Lionel Scaloni se quebró frente a la prensa al dedicar el triunfo del equipo a su gente. “Espero no emocionarme (ya lo hice antes) y espero que me estén mirando a mis viejos. A mi viejo Chiche… soy lo que soy gracias a ellos. Ahora están bien, pero han pasado momentos difíciles. Espero que se sientan orgullosos del hijo que tienen”, dijo.

“Se lo dedico a mi esposa, a mis hijos Ian y Noah, a mi hermano Mauro, a mi hermana Corina, a mi tía Belquis, a mi prima Selena. A toda la gente que han sufrido mucho con la Selección, y a todo mi pueblo, Pujato (Santa Fe), que sé que no puede festejar porque están atravesando un momento complicado. Nada. No tengo muchas más ganas de hablar, y hay pocas cosas más para decir”, agregó el técnico con lágrimas en los ojos.

La situación a la que se refiere Scaloni es la muerte de Agustín Fratini, un joven de 27 años, que sufrió un tremendo accidente de tránsito hace algunos días y dejó devastados a los 3700 habitantes de Pujato, donde era muy querido.