El desembarco de Leticia Brédice en la pista del Súper Bailando le trajo diversión y simpatía al certamen, pese a no obtener un buen puntaje en el baile. Por el momento, la actriz y Fernando Bertona tienen la calificación más baja, 8 puntos.

Experta en la danza, Silvina Escudero, que se encontraba tras bambalinas esperando para hacer su performance, fue consultada por Maite Peñoñori, la notera de Los Ángeles de la Mañana, sobre el desempeño de Leticia en la pista y no dudó en calificarla con un 4. Lo que no se imaginó fue que Brédice iría a buscarla y, lejos de enojarse, no paró de piropearla.

"Me podés poner lo que quieras; me encantás... Yo con vos me voy a cualquier lado, quédate tranquila", le dijo Leticia a Silvina, luego de que la calificara con un 4 en el baile. G-plus

"A mí ella me encanta y puede decir lo que quiera. ¡Me encanta!", comenzó diciendo la actriz, mientras avanzaba hacia Silvina. Luego, continuó: "Acá me dicen lo que decís vos, que me ponés un 4. Pero vos podés decir lo que quieras. Poneme lo que quieras", expresó Brédice, haciendo gala de su divertido humor.

Halagada y sorprendida por la reacción de la actriz, Escudero le respondió: "Te puse un 4 porque es un aprobado... ¡Ay, los ojos! ¿Qué pasa con esos ojos?", dijo la morocha, mientras que Leticia la miraba fijo, con sus bellos ojos verdes.

Tratando de ahondar en su calificación, Silvina retomó, piloteando la inesperada situación: "4 es aprobado, porque es la primera gala. De ahí para arriba tenés que ir". Sin embargo, Brédice nunca hizo foco en el baile: "Yo con vos me voy a cualquier lado, quedate tranquila... Estás...".