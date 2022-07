La letal frase que le habría dicho Yatra a Tini Stoessel para cortar su relación: "Te dejé de querer"

En LAM, Pía Shaw habló sobre el especial que unirá a Susana Giménez con Sebastián Yatra y que se podrá ver en las próximas semanas a través de una plataforma de streaming, y en el cual ambos hablar sobre todos los temas, incluido el romance con Tini Stoessel.

En las imágenes que compartió, Pía mostró un paseo por la ciudad de Buenos Aires, en el que Susana aprovechó la intimidad de un viaje en automóvil para preguntarle a Yatrá por su ex. “Muchas veces la gente ve las cosas de la vida como si duraran para siempre. Eso casi nunca pasa”, contestó el colombiano.

“El amor no dura para siempre nunca”, coincidió Susana y se puso a sí misma como ejemplo. “Yo con ella, la mejor, y le deseo tanta felicidad en todo lo que hace, toda la gente que conozca en su vida”, agregó Yatra.

LA LETAL FRASE QUE LE HABRÍA DICHO YATRA A TINI STOESSEL PARA CORTAR SU RELACIÓN

Sebastián habló sobre lo mediático de la relación que vivió con Stoessel, una pareja a la que terminó separando la distancia en medio del aislamiento por covid. “Es complicado, sobre todo cuando las cosas son tan expuestas, tan pequeños. Hay que tener una madurez grande para tener una relación a distancia”, señaló.

Ángel dijo no entender mucho qué quiso decir Yatra no sólo por las palabras que utilizó sino también por su acento. “A mí me dijeron que Yatrá la dejó a Tini. Lo digo yo”, acotó el conductor, que minutos después mostró un mensaje que recibió.

“Último momento: me llegó el motivo de la separación de Tini y Yatra, nunca dicho hasta ahora. ¿Lo digo ahora o mañana? Yatrá le dijo a Tini, sin filtro, ‘te dejé de querer’ y así cortó la relación con ella. Honesto, pero sin filtro”, reveló.