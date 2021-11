Letal definición de Rodrigo Lussich sobre China Suárez tras sus escándalos amorosos: "Es la saca clavos"

Rodrigo Lussich definió con extrema ironía a China Suárez tras el explosivo affaire que tuvo con Mauro Icardi, el marido de Wanda Nara, en París.

"La China es la heroína, porque ella es 'la saca clavos'. Este es el verdadero rol en todo esto", comenzó diciendo el conductor de Intrusos, listo para argumentar su picante conclusión.

"Vamos a ver los ejemplos. Ella conformó un triángulo con Eugenia Tobal y Nicolás Cabré. ¿Qué era Cabré? ¡Un clavo! El actor tuvo muchas parejas en el mundo de la farándula, pero sus noviazgos siempre tienen fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque él es un clavo. Entonces, qué hace la China, te saca el clavo", disparó Lussich.

"Vamos al siguiente ejemplo, el de Vicuña y Pampita. En esta noticia, Ángeles Balbiani confirmó que Benjamín Vicuña le fue infiel a Pampita con Isabel Macedo", ilustró el periodista, poniendo sobre la mesa otro de las polémicas que protagonizó Suárez.

Y agregó: "Esto es solo un ejemplo, porque, ¿qué era Vicuña en la vida de Pampita? ¡Un clavo! Y la China se lo sacó".

Cerrando el filoso análisis, Lussich apuntó: "El último triángulo es el de Icardi y Wanda. La China en esta noticia dijo 'fui a París a estar con tu marido y no pude'. ¿Por qué? Porque Icardi es un clavo en la vida de Wanda".

"El verdadero significado de la China Suárez es 'la saca clavo'. Le ha hecho un enorme favor a todas estas mujeres que tenían que bancarse semejantes clavos. Ella lo único que hizo fue llegar a sus vidas para quitarles ese peso", concluyó Lussich, letal con la actriz.

El comportamiento virtual de Mauro Icardi sobre sus idas y vueltas matrimoniales con Wanda Nara, tras el explosivo affaire con China Suárez, hicieron que Rodrigo Lussich opiné durísimo sobre el futbolista.

"Icardi abrió de nuevo su cuenta y empezó a subir imágenes de familia", comenzó diciendo el periodista.

"Esa boina me da a sucio. El odio que le tomé a Icardi no tiene nombre. Me da bronca que sea tan primitivo", sentenció Lussich.

"Ya ni siquiera el cuerno me da bronca. Pero es muy básico. Es cavernícola. Falta que ponga mi 'jermu', en vez de mi mujer", concluyó Rodrigo, picantísimo con Mauro Icardi.