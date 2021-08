La letal definición de Mariana Brey sobre Martín Baclini: "Claramente, tiene el síndrome de Peter Pan"

Para Martín Baclini (38) la paternidad no está entre sus proyectos de vida, y es algo que asume con absoluta convicción: "Yo siento que tengo muchas cosas por vivir antes de ser padre, quizá por mi forma de ser, equivocada o no. Por querer siempre esa libertad que me gusta y deseo". A lo cual, Mariana Brey fue categórica al analizarlo luego de escuchar al ex de Cinthia Fernández en la nota con Los Ángeles de la Mañana: "Claramente tiene el síndrome de Peter Pan".

"Tiene un síndrome importante y bueno, está bien. Hay gente que vive así el resto de su vida y puede ser feliz", continuó la panelista.

Ahora, ¿qué es el síndrome de Peter Pan? Se puede definir como un conjunto de rasgos personales que se caracterizan una gran inmadurez emocional en la edad adulta, que presentan un desfase entre su edad cronológica y su edad emocional. Personas que se resisten a tener las cargas y las responsabilidades de un adulto y prefieren vivir jugando como niños, enfocados en su propio placer.

Por eso, Cinthia lo resumió sin vueltas: "¡Es un inmaduro! Qué querés que te diga…". Ahí, Brey enfatizó: "Tener un hijo implica correrse uno mismo del foco".

De hecho, Martín Baclini fue brutal al explayarse sobre bajo qué condiciones extremas sería capaz de engendrar un hijo: "Si me decís que me queda un mes de vida, y tengo que dejar un legado por decir, obvio que sería Cinthia. Pero entiendo que corro el riesgo de que ella haga su vida, pero esa libertad mía es la que elijo hoy".