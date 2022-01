La letal definición de La Barby sobre Silvina Escudero: "Lo único que rescato de ella es su defensa de los perritos"

La sinceridad con que La Barby se refirió a Silvina Escudero fue contundente. "Con Silvina no comería nunca, me cae tan mal esa chica", afirmó.

"Es cuestión de piel, no es porque tenga mala vibra, a mí no me gusta, no me cae, pero es un problema mío personal. Ella no me hizo nada", aclaró la conductora de ¡Soy tan biutiful! (sábados a las 22 por Pop radio 101.5, junto a Pampito).

Picante, La Barby se explayó irónica en una entrevista con Ulises Jaitt en El Show del Regreso por radio Ensamble: "Me parece que las risas que hacía con Jey Mammon eran muy falsas, estaba como reidora. La defino como la reidora de Jey Mammon".

Más sobre este tema Las fotos del casamiento de La Barby con su novio, tras 15 años en pareja

"No me parece una panelista porque no se la juega por algo. Que esté ella o una persona del público es lo mismo. Quizá una persona del público me atrevo a decir que tenga una opinión propia", concluyó fulminante La Barby contra Silvina Escudero.

EL LADO BUENO DE SILVINA ESCUDERO, SEGÚN LA BARBIE

A pesar de todo, La Barby rescató el perfil que Silvina Escudero tiene como activista de los derechos de los animales.

Más sobre este tema Silvina Escudero habló a fondo sobre la posibilidad de convertirse en mamá: "Congelé óvulos hace cinco años"

"Lo único que destaco de ella es su defensa de los perritos y todo eso, que me parece divino", afirmó.

Para cerrar, La Barby elogió a Vanina Escudero, la hermana mayor de Silvina Escudero: "Diferente es la hermana Vanina me cae súper, es divina".