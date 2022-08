Leonardo Sbaraglia contó su mala experiencia en una app de citas: "No creían que era yo"

Leonardo Sbaraglia se separó hace seis años de Guadalupe Martín.

El reconocido actor está soltero, pero tiene ganas de conocer a alguien.

Por eso, se animó a las apps de citas. ¿Cómo le fue? No muy bien.

LEONARDO SBARAGLIA CONTÓ SU MALA EXPERIENCIA EN UNA APP DE CITAS

“No me sirvió porque no creían que era yo, después me la cerraron por ‘supresión de identidad'", contó el actor en diálogo con Infobae.

En este contexto, admitió que a pesar de ser considerado un "galán" él también tiene que remarla.

"Uno siempre conoce gente. Estoy aprendiendo porque después de 20 años de casado hay que remarla, aunque no me puedo quejar", cerró, con picardía.