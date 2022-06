Leo García anunció que se va de Argentina: "Me sobra fama pero me falta plata"

Leo García, tras su paso por El Hotel de Los Famosos, sorprendió al anunciar que se va de Argentina.

El artista se instalará en el exterior porque aquí disfruta de una carrera ascendente pero le va muy mal económicamente.

"Me sobra fama pero me falta plata", contó Leo, que viajará a México, Colombia y también visitará Francia.

QUÉ DIJO LEO GARCÍA SOBRE SU DECISIÓN DE IRSE DEL PAÍS

"Es tiempo de irme porque me sobra fama y me falta plata. Está difícil la cosa en la Argentina, no siento resentimiento ni envidia pero necesito seguir soñando, me estoy aburriendo acá...”.

"Me voy para siempre y me puedo ir la semana que viene, quiero hacer unos shows antes pero me voy a quedar en México con una productora. Voy con la guitarra solo, a empezar una carrera allá. Después me voy a ir a Colombia y luego a Francia...".

"Tocaré en barcitos, me gusta aprovechar estas oportunidades porque hay que vivir. La vida del artista está muy encapsulada con el éxito, uno se siente como un fracasado. Vamos a encontrarnos con un público nuevo y me siento motivado, estamos en un momento jodido en el país", contó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live

LEO GARCÍA CONTÓ QUE VIVE AL DÍA

Antes de cerrar, el artista explicó que su situación económica es complicada.

“Yo vivo al día y es necesario para mí movilizarme, no sé si es lo que más me molesta de Argentina, nadie está en eje. Menos después de lo que pasamos con la pandemia. Estoy menos patriota, ya está, no creo que un presidente pueda cambiarnos la vida. Tenemos que encontrar las soluciones nosotros...".

"No creo que alguien de afuera nos ayude, no le creo a los políticos y soy apolítico. La verdad es que antes de que este país mejore en la economía y su cultura, soy yo el que tengo que tomar la decisión de irme para solucionar esto. Se me gastaron las pilas en Argentina, tengo que buscar nuevas vivencias”, sentenció.