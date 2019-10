Leo Alturria habló de su separación de ¡seis horas! de Lizy Tagliani: “Siempre estuve a su lado y la contuve”

El domingo Lizy Tagliani (49) cumplió uno de sus sueños al presentarse en el living de Susana Giménez feliz, enamorada y acompañada por su pareja, Leo Alturria (31). Sin embargo, la repercusión de su romance en las redes sociales la superó y el martes al mediodía la conductora de El Precio Justo decidió cortar con el noviazgo.

En diálogo con Cortá por Lozano, Lizy se sinceró: "Estoy angustiada. Hace mucho que no me pasa una cosa así. Yo soy una persona muy alegre, muy divertida, y Leo no es el problema. Al contrario, él me contiene y no estaba ni enterado de esto. Pero no puedo soportar las cosas feas que dicen. Pienso en su familia, en su equipo de rugby, en su trabajo y no puedo permitir esas cosas. Siento que en vez de hacerle bien, le hago mal. Él me dice que no se preocupa por el qué dirán, pero a mí me duele. Me duele mucho”.

“Estamos bárbaro, estamos bien después de todo lo que pasó". G-plus

Casi al mismo tiempo, Leo dijo lo suyo en Intrusos: “Creo que vamos a seguir manteniendo una distancia siendo amigos hasta que se acomode esto y que no terminemos afectados nosotros dos. A ella lo que le molestó es que me vean como un trepador. Yo lo que hago lo hago por hobby, me gusta participar de los programas. Ella me conoció ahí, en el medio. No es que (estoy con ella porque) me gusta la cámara y quiero fama. No lo veo tan así”.

De todas formas, la crisis duró apenas unas seis horas, y asistieron juntos y sonrientes a la gala de Cabaret. Además, el miércoles Leo Alturria habló con Nosotros a la Mañana y en un mensaje de WhatsApp blanqueó la situación: “Estamos bárbaro, estamos bien después de todo lo que pasó. En realidad ella se había sentido afectada por todos los comentarios y las cosas que se dijeron, pero siempre estuve al lado de Lizy, la contuve".

"Siempre estuvimos felices y vamos a seguir para adelante”, concluyó Alturria en un audio de voz a Tomás Dente respecto del vínculo que nació hace tres meses como "amigos con derechos", después de que visitara el programa de Lizy Tagliani.