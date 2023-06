Lejos de la fama y a punto de ser madre: así está hoy Jimena Piccolo, a casi 28 años del estreno de Chiquititas

Jimena Piccolo, una de las actrices de Chiquititas, comenzó su carrera a los cuatro años. Sin dudas, el éxito de su personaje en la tira de Cris Morena, la pequeña Jimena Gómez del Solar, se ganó el corazón de los televidentes y la puso en el centro de la escena.

Luego de ese inmenso éxito, formó parte Trillizos. Acto seguido, se alejó parcialmente de las pantallas, pero años después volvió de la mano de Kachorra, Mujeres asesinas y Amor mío, novelas en las que colaboró. Sin embargo, no quiso meterse de lleno en la TV diaria, aunque sí apostó al teatro independiente.

"No sé qué tanto entrenamiento tengo hoy para volver a hacer algo así. No tengo representante, me manejo sola y por eso siento que no me llaman. Igual me gusta más el teatro, que es más tranqui y con menos exposición", había contado en diálogo con la revista Pronto, remarcando que no tiene intenciones de volver a formar parte de una novela tan popular como Chiquititas.

¿POR QUÉ JIMENA PICCOLO SE ALEJÓ DE LOS MEDIOS?

La artista contó que la incomodaba la exposición, no le gustaba caminar por la calle y que la reconocieran.

De hecho, contó que a pesar de que la telenovela terminó hace casi 28 años, aún la siguen saludando en la calle.

Actualmente, disfruta de su vida en pareja y de su bebé en camino. Embarazada, comparte con sus fans los momentos más felices en familia, cerca de los suyos y lejos de los medios.