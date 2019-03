En diciembre 2018, Nicole Neumann (38) se volvió a mostrar enamorada de Matías Tasín (40), luego de transitar una breve separación.

Sin embargo, la relación de pareja no funcionó y luego de celebrar San Valentín en México, volvieron a la Argentina y continuaron sus caminos por separado.

"Este quizás fue un error mío, que pienso corregir en el futuro. No voy a exponer a la persona que tenga al lado". G-plus

Sin ánimo de ahondar en detalles sobre la ruptura, a la modelo le preguntaron en la revista Caras: "En todos los portales figura como el ex de Nicole. ¿Le molesta que su ex sea portador de su fama?". Y ella respondió exponiendo el aprendizaje que le dejó el noviazgo trunco con Tasín: "Ese quizás es un error mío que pienso corregir en el futuro. Me lo aconsejaron muchas veces y yo jamás lo tomé en cuenta. No exponer a la persona que tenga al lado".

Reencontrándose con la soltería y de un modo tajante, Neumann aseguró: "Segundas oportunidades doy, terceras no".