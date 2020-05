Laurita Fernández, tras la versión de que Cabré habría elegido a Fonzi como su compañero: "No dejaría que condicionen mi trabajo"

En noviembre de 2019, Laurita Fernández compartía con gran felicidad las primeras imágenes de Inconvivencia, la serie de Telefe que la tenía como protagonista junto a Tomás Fonzi.

Luego del exitoso transcurso de la ficción en la pantalla y tras la reciente separación de Laurita de Nicolás Cabré, José María Listorti sorprendió al contar que Cabré habría sido quién escogió a Fonzi para trabajar con su entonces novia.

Indignado con la versión, Mariano Hueter, el director de Inconvivencia, salió a aclarar los tantos. "Me molestó mucho que dijeran esto porque ponían a Tomás Fonzi en el lugar de que hay otro actor que decide si vos trabajás o no en una serie, y eso creo que desconsidera que Tomás es un gran actor y que es elegido por eso. Y por otra parte pone a Nicolás Cabré ante una acusación de ejercer violencia de género limitando a su pareja a trabajar o no con otro actor”, afirmó en diálogo con Por si las moscas, en La Once Diez/Radio de la Ciudad.

En concordancia con las declaraciones del director, Laurita también rompió el silencio en Twitter, para echar por tierra cualquier tipo de especulación o duda. Y lo hizo con un contundente tweet: “Gracias @marianohueter, una pena tener que explicar y aclarar algo así. Ni yo dejaría que condicionen mi trabajo, ni Nicolás lo haría, ni la producción, ni el director dejarían que lo haga. Cuando tuve mi primera reunión me contaron que sería compañera de Tomás, que ya estaba confirmado”.