Laurita Fernández reveló si sueña con casarse con Nicolás Cabré: "Es algo a lo que nunca le encontré sentido"

La emoción al borde del llanto que le provocó a Laurita Fernández ver la simbólica propuesta de casamiento que le hizo Rodrigo Tapari a Rocío Quiroz en el Cantando llevó a que la jurado Karina La Princesita presienta que la conductora tenía latente el deseo de contraer matrimonio con Nicolás Cabré, actor con quien sorteó una breve separación a mediados de 2020.

Sin embargo, el pálpito de la cantante de cumbia no fue el acertado. "Cuando fue el momento del anillo, de Rodrigo a Rocío, medio que lagrimeaste. Y Karina, que es bravísima y vivísima, dijo 'debe ser porque está cerca de ese momento'", le comentó Ángel de Brito a Laurita, en un móvil de LAM, y la primera reacción de la bailarina fue hace "montoncito" con ambas manos.

"¿Es un sueño para vos casarte?", le preguntó Ángel a Laurita, tras su emoción al ver el falso compromiso de Rodrigo Tapari con Rocío Quiroz en el Cantando. G-plus

Luego, argumentó su negativa, bajo la atenta escucha de La Princesita, quien estaba invitada al programa de Ángel: "No, no, no. Te juro que dije 'no lo van a hacer', pero cuando lo hicieron me dieron mucha ternura, pero ternura ajena".

"No le encuentro, ni le encontré nunca, mucho sentido, ¡y eso que yo soy creyente! Pero sí me emociona el momento de la propuesta. Debe ser un momento re lindo para la pareja", contestó Fernández. G-plus

Acto seguido, el conductor puntualizó: "¿Es un sueño para vos casarte?". Y Laurita Fernández aseguró que no está en sus planes de vida: "No. No le encuentro, ni le encontré nunca, mucho sentido, ¡y eso que yo soy creyente! Pero sí me emociona el momento de la propuesta. Debe ser un momento re lindo para la pareja, que nunca te olvidarás. Pero después, todo lo demás, lo que conlleva casarse, hoy no es necesario. Antes capaz que sí, por la obra social o porque los padres necesitaban un marco legal para hacer determinadas cosas, pero hoy no le encuentro un por qué, más que el momento de la propuesta, de decir 'bueno, me caso porque soy creyente'. Pero no mucho más".